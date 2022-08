Alles startklar beim TuS Freckenhorst und bei BW Beelen

Die beiden Bezirksligisten aus Freckenhorst und Beelen sind gut vorbereitet für den Saisonstart. Die Beelener überraschten in der ersten Kreispokal-Runde mit ihrem nie gefährdeten 3:1 (0:0)-Sieg über den Landesligisten SV Herbern noch mehr als der TuS Freckenhorst, der den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden BW Aasee mit 2:1 (2:0) aus dem Pokal warf.

„Das war heute eine grandiose Vorstellung meiner Mannschaft. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen, eher im Gegenteil, die Zuschauer glaubten, wir würden eine Klasse höher spielen“, frohlockte Beelenes Coach Stefan Bruns. Die Beelener legten eine überragende Pflichtspielpremiere hin, spielten selbstbewusst, waren läuferisch besser als der Gegner. Die Überlegenheit spiegelte sich im ersten Abschnitt jedoch noch nicht in Tore wider, obwohl der Bezirksliga-Aufsteiger zwei gute Torgelegenheiten hatte. Nach dem Seitenwechsel gab es dann jedoch kein Halten mehr. In der 47. Minute wird Mohamed Mara mit einer Flanke von Marco Spliethofe mustergültig bedient, die er per Kopf versenkt. Nur zwei Minuten später legte Spliethofe erneut auf, dieses Mal vollendete Johannes Bonkamp.

Die Gegenwehr des Landesligisten blieb aus, stattdessen erhöhte Beelen nach einer mustergültigen Ballstafette auf 3:0. Dieses Mal belohnte sich Marco Spliethofe selbst, er drosch den Ball aus elf Metern in den Winkel. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit (90.+2) durch Daniel Krüger war nur noch Ergebniskosmetik.

Die Freckenhorster siegten zwar verdient, machten es zum Ende des Spiels aber spannend. Aasee fand in der Offensive kaum statt, der TuS hatte die Partie im Griff und ging nach 27 Minuten durch Pierre Jöcker nach Bahonjic-Flanke mit 1:0 in Führung. Rene Simon erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen. „Unsere dünne Personaldecke und die nicht optimal verlaufende Vorbereitung machten sich bemerkbar. Der Kräfteverschleiß war enorm“, erklärte TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Beim Anschlusstreffer von Aasee zum 1:2 (70.) durch Degla Dieu-Donne Aholou sah Freckenhorsts Keeper Patrick Lippermann nicht gut aus. Es war der einzige Torschuss der Blau-Weißen aus Münster.