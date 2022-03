Anmeldestart für die 34. Auflage

Lange haben die Athleten gewartet. Nach zweijähriger corona-bedingter Auszeit findet in diesem Jahr wieder der Sassenberger Triathlon statt. Der Wettkampf wird am Sonntag, 7. August, im und rund um den Feldmarksee ausgetragen. Die Anmeldungen für das sportliche Großereignis, das bereits zum 34. Mal ausgetragen wird, können ab dem heutigen Freitag, 1. April, erfolgen.

„Endlich geht es wieder los. Wir waren so traurig, dass wir den Triathlon aufgrund der Corona-Beschränkungen zwei Jahre in Folge absagen mussten. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt wieder in die heiße Phase geht und am 7. August wieder geschwommen, Rad gefahren und gelaufen werden kann“, sagt Dirk Knapp­heide, Sportlicher Leiter der Veranstaltung.

In diesem Jahr bieten die Organisatoren erneut einige unterschiedliche Distanzen an. Von der Mitteldistanz, dem Grand Prix über den Staffel-Cup und den Olympischen Distanzen bis hin zur klassischen Volksdistanz dürfte für jeden Athleten die passende Streckenlänge dabei sein.

„Wir sind froh, auch in diesem Jahr den Sportlern wieder ein so breites Angebot machen zu können“, sagt Knappheide und fügt hinzu: „Die wunderbare Kulisse rund um den Feldmarksee ist einfach der perfekte Ort für die Veranstaltung.“

Neben rund 1500 Triathleten werden zum Triathlon auch wieder Tausende Zuschauer und Schaulustige erwartet. Mehr Informationen zu den verschiedenen Distanzen, den genauen Zeitplan und die Anmeldemöglichkeit zum Sassenberger Triathlon sind auf der Internetseite zu finden.