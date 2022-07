Anmeldungen sind noch möglich

Nicht mehr lange, dann hat das Warten ein Ende. Am Sonntag, 7. August, findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder der traditionsreiche Sassenberger Triathlon rund um den Feldmarksee statt – und noch haben interessierte Sportler und Sportlerinnen die Chance, dabei zu sein.

Vom See aufs Rad: Sassenberg lockt wieder jede Menge Triathleten an den Feldmarksee.

Nicht mehr lange, dann hat das Warten ein Ende. Am Sonntag, 7. August, findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder der traditionsreiche Sassenberger Triathlon rund um den Feldmarksee statt – und noch haben interessierte Sportler und Sportlerinnen die Chance, dabei zu sein.

Schon jetzt sind – inklusive der Liga-Starter – knapp 1000 Anmeldungen für die Veranstaltung für die unterschiedlichen Strecken eingegangen. Um noch mehr Athleten und Athletinnen einen Start zu ermöglichen, ist die Anmeldefrist nun bis zum 31. Juli verlängert worden.

Außerdem haben interessierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Turnierwochenende noch spontan die Möglichkeit, sich anzumelden.

Am Samstag, 6. August, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. August, ab 7 Uhr ist eine Anmeldung vor Ort in Sassenberg möglich. „Es wird eine attraktive Zielarena für die vielen Zuschauer geben“, sagt Thomas Jakisch vom Vorstand. Denn nicht nur können die Besucher die Athleten und Athletinnen beim Zieleinlauf bejubeln, sondern dort wird es auch Getränke- und Essenstände geben und mehrere Firmen stellen ihre sportlichen Produkte und Dienstleistungen vor. Außerdem wird es im Zielbereich eine spezielle Regenerations-Lounge für die Sportler geben.

Die Veranstaltungen in diesem Jahr werden der Radio-Reporter Ralf Bosse und Experte Thorsten Nöthling moderieren. Zudem weisen die Veranstalter wieder auf die traditionelle Laufschuh-Performance hin. Dafür sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufgerufen, alte oder nicht mehr genutzte Laufschuhe am Veranstaltungswochenende in der Triathlon-Laube abzugeben und die damit gelaufene Strecke anzugeben. Die Schuhe sollen dann über der Laufstrecke aufgehängt und nach der Veranstaltung gespendet werden.

Weitere Informationen zu den Strecken, der Anmeldungen und allgemein zum Triathlon gibt es unter https://sassenbergertriathlon.de/.