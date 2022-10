Anna Lena Schaaf verteidigt WM-Titel mit Lagona OLD

Warendorf

Einen grandiosen Erfolg feierte die in Warendorf ansässige Anna Lena Schaaf bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde im französischen Le Lion-d´Angers. Die 21-Jährige ritt die von Theodor Sporkmann (Bottrop) gezogenen Stute Lagona OLD zum Sieg in der Altersklasse der siebenjährigen Pferde.

-tha-