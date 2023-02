Auf den BBC wartet besonderer Rollwiderstand

Das wird schwer für den BBC. Doch damit ist nur der sportliche Gegner in Frankfurt gemeint. In der Mainmetropole wartet auch eine Besonderheit auf das Team von Trainer Marcel Fedde.

Weiter geht es im Rennen um die Playoffs. Die Rollstuhl-Basketballer des BBC Münsterland sind am Samstag (18 Uhr) in der Bundesliga gegen die Frankfurter Skywheelers gefordert. Nach dem deutlichen Erfolg in Warendorf gegen die Bears aus Essen steht das Team nun beim Tabellennachbarn vor einer schwierigeren Aufgabe.

„In der vergangenen Spielzeit haben wir in Frankfurt eine heftige Niederlage kassiert. Deswegen ist noch eine Rechnung mit den Skywheelers offen“, stellt BBC-Trainer Marcel Fedde klar, der die 39:64-Niederlage noch lange nicht vergessen hat.

„ »Der Hallenboden in Frankfurt ist anders. Für die Gäste ist es dadurch schwer, in Fahrt zu kommen« “ BBC-Coach Marcel Fedde

Ebenso wenig wie die Heimstärke der Hessen: „Der Hallenboden in Frankfurt ist anders als bei uns oder den anderen Mannschaften der Liga. Für die Gäste ist es dadurch schwer, in Fahrt zu kommen.“ Von diesen Umständen möchten sich die Warendorfer jedoch nicht unterkriegen lassen. Der Kader ist wieder komplett, nachdem die Nationalspieler Ilse Arts, Sören Seebold und Phillip Schorp zurück sind. Auch die Eindrücke aus dem Training machen Fedde Mut: „Die Einheit am Dienstag war sehr gut.“

Die Skywheelers stehen auf dem sechsten Platz direkt hinter dem BBC. Die Frankfurter, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, könnten mit einem Sieg auf vier Punkte heranrücken. Eine Ausgangssituation, die ein spannendes Duell verspricht. Erwartet auch der Trainer: „Wir gehen von einem knappen Spiel aus“, prophezeit Marcel Fedde.

Nach dieser Auswärtsfahrt empfangen die Warendorfer am 25. Februar die Dolphins aus Trier. Am 4. März spielen die Münsterländer bei Hannover United. Gegen den Dritten aus Hannover dürfte es ebenfalls spannend werden, in der Vorsaison gewann der BBC Münstertland am Ende knapp mit 57:53. Jetzt steht aber erst einmal am Samstag Frankfurt auf dem Plan – das wird schon knifflig genug.