Auf TuS Freckenhorst wartet ein Spiel für Genießer

Auf den TuS Freckenhorst wartet am Donnerstagabend ein ganz besonderes Spiel. Mit dem FC Eintracht Rheine stellt sich ein Oberligist zum Pokalduell am Feidiek vor, der über viel fußballerische Power verfügt. Den Gastgebern fehlt allerdings ihr konterstärkster Akteur.

Die nächste Englische Woche steht an für den TUS Freckenhorst. Am heutigen Donnerstag wartet auf die Kicker vom Feidiek ein ganz besonderer Leckerbissen: Um 19.30 Uhr wird das Zweitrundenspiel im Verbandspokal gegen den FC Eintracht Rheine angepfiffen. Ein ganz dicker Brocken.

„Man muss kein Prophet sein, um festzustellen, dass wir krasser Außenseiter sind“, so TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann. „Trotzdem ist es für die Jungs eine ganz tolle Sache. Dieses Spiel haben sie sich verdient, weil sie so konstant gut in den Pokalspielen zuvor waren.“ Der Übungsleiter der Gelb-Schwarzen spricht davon, dass seine Schützlinge das Spiel genießen sollen.

Rheine ist Fünftligist und hat mit drei Siegen einen perfekten Start in der Oberliga hingelegt. Lediglich am Sonntag wurde der FCE vonWestfalia Rhynern mit 3:0 besiegt. Freckenhorst hat einen ähnlichen Saisonverlauf hinter sich. Aus den ersten vier Partien sprangen drei Zu-Null-Siege und eine 1:4-Heimpleite gegen Telgte heraus. „Wir haben uns bislang sehr gut verkauft, wenn wir das Telgte-Spiel ausklammern. Wir werden uns heute auch gegen Rheine wehren. Vielleicht lässt Rheine ja auch etwas zu und wir können punktuell glänzen.“

Schmerzlich vermisst wird Pierre Jöcker. Der Stürmer zog sich am Sonntag eine Muskelverletzung zu, die ihn zur Pause zwingt. „Das ist natürlich ganz bitter, da Pierre als pfeilschneller Angreifer bei Kontern sehr wichtig gewesen wäre“, bedauert Franz-Pohlmann. Auch hinter dem Einsatz von Timo Achenbach steht ein Fragezeichen.

Franz-Pohlmann wird indes auf einen alten Bekannten treffen. Mit Cihan Tasdelen, der im Dezember 2020 den Trainerposten in Rheine übernahm, hat er eine gemeinsame Vergangenheit. „Cihan war U 23-Trainer bei Preußen Münster, während ich dort die U 19 trainiert hatte. Ich schätze ihn sehr“, urteilt der TuS-Trainer. Auch in Sachen Personal hat Rheine im Sommer zugeschlagen. Viktor Maier wurde von Regionalligst SC Wiedenbrück geholt und bildet nun mit Timo Scherping den Angriff. Drei weitere Spieler kamen von Oberligisten, zwei Talente von A-Junioren-Bundesligisten.