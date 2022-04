Aufstiegsrennen spitzt sich zu – SC DJK Everswinkel mittendrin

Britta Stelthove und Everswinkel holen zum großen Wurf aus. Am Donnerstag gastiert Halden-Herbeck in der Kehlbachhalle

In den nächsten drei Tagen kann sich in der Frauen-Handball-Oberliga eine Menge tun. Es geht ordentlich zur Sache, wenn die drei Aufstiegsaspiranten SC DJK Everswinkel, TVE Netphen und HB Bad Salzuflen jeweils am heutigen Donnerstag und am Samstag spielen müssen.

Das Kuriosum ist dabei, dass Bad Salzuflen und Netphen gleich das Hin- und Rückspiel innerhalb von 46 Stunden austragen, während Everswinkel am heutigen Donnerstag ab 20.15 Uhr in der heimischen Kehlbachhalle die SG Halden-Herbeck empfängt und am Samstag in Bochum-Riemke antreten muss.

Da müssen die Everswinkelerinnen natürlich zuerst ihre eigenen Aufgaben erledigen, um dann einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Im Heimspiel zumindest ist die Mannschaft von Trainerin Franziska Heinz favorisiert und muss gewinnen, um weiter vom Aufstieg in die Dritte Liga träumen zu dürfen.

Zeitgleich müssen die Everswinkelerinnen darauf hoffen, dass Bad Salzuflen, das den direkten Vergleich gegen den SC DJK gewonnen hat und punktgleich ist, mindestens einen Zähler gegen Netphen abgibt. Die Frauen vom Niederrhein wiederum können mit zwei Siegen einen großen Schritt – vielleicht bis nach ganz vorne – tun.