Auftakt ohne klaren Favoriten

Jetzt geht’s los. Zwei Jahre Corona verhinderten den fußballerischen Höhepunkt in der Winterpause, vom heutigen Donnerstag bis zum Sonntag kehrt die Hallenkreismeisterschaft in den Sportkalender zurück. 18 Mannschaften gehen ins Rennen um den 33. Titel bei der Kultveranstaltung des Ausrichters TuS Freckenhorst in der Halle A der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf.