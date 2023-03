Auswärtssiege für Warendorfer SU und SC DJK Everswinkel

Sowohl die Warendorfer SU als auch der SC DJK Everswinkel feierten in der Kreisliga A1 jeweils einen Auswärtssieg. Damit bleibt die WSU an Spitzenreiter Mauritz dran.

Ems Westbevern - Warendorfer SU 1:2 (1:1). Die WSU lieferte eine klasse Partie ab. Sie ließ dem Gegner aus dem Spiel heraus keine Möglichkeiten. Auch der frühe Rückstand konnte sie nicht schocken. Nach einem Freistoß war Jan Nosthoff aus kurzer Distanz zum 1:0 zur Stelle (10.). Ansonsten dominierten die Warendorfer die Partie. Den Ausgleich markierte Christoph Frey nach einem schönen Chip-Ball von Tom Kruse (23.).

In der zweiten Halbzeit dann die verdiente Führung. Linus Austermann ließ zwei Gegenspieler stehen und passte auf Gian-Luc Klemckow, der wiederum auch einen Spieler aussteigen ließ und aus zehn Metern zum 2:1 vollendete (54.). Das Ergebnis hätte Julian Gösling noch ausbauen können, er scheiterte aber mit seinem Versuch. „Das war ein verdienter Sieg. Die Jungs wussten, worum es geht und haben auch so gespielt. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft“, befand WSU-Trainer Lukas Krumpietz.

WSU: Lammers – Hakenes, Fromme, Kruse, Freye (70. Sickmann), La. Burchardt (85. Alahmad, Schwienhorst, Niehoff, Austermann (66. Sechelmann), Gösling, Klemckow (83. Hövener). Tore: 1:0 Nosthoff (10.), 1:1 Freye (23.), 1:2 Klemckow (54.).

TSV Handorf - SC DJK Everswinkel 0:1 (0:0). Wenn man hinten gut steht und zu Null spielt, dann reicht auch schon mal ein Tor für drei Punkte. So geschehen in Handorf. Die Everswinkeler entführten die drei Punkte durch einen Treffer von Fynn Auffahrt nach gut einer Stunde. Die Handorfer konnten nicht zurückschlagen. So verbesserte sich der SC DJK in der Tabelle auf Platz zehn.

SC DJK: Rempel - S. Ottens, Brügger, Wieloch, Philipp (78. Eickelmann), L. Ottens, Perdun (46. Schomaker), Kwiaton, Bellmann, Thiemann, Auffahrt. Tor: 0:1 Auffahrt (62.).