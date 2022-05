Auszubildende aus Warendorf gewinnen in den Niederlanden

Markus Scharmann begleitete zwei Auszubildende am DOKR zu einem internationalen Vergleichs-Wettbewerb im niederländischen Barneveld. Und das mit Erfolg: Maria Schulte Spechtel gewann die Einzelwertung, Jana Schoupal siegte mit der Mannschaft.

Als der Reit- und Fahrverein Vornholz sein großes Mai-Turnier ausrichtete, fehlte einer. Markus Scharmann, erster Vorsitzender des Vereins und langjähriger Turnierleiter, weilte dienstlich im Ausland. Denn als hauptberuflicher Leiter des Bundesstützpunkts Reiten beim Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) in Warendorf begleitete Scharmann zwei seiner auszubildenden Pferdewirte zu einem internationalen Vergleichs-Wettbewerb im niederländischen Barneveld.

Und das mit Erfolg. So sicherte sich Maria Schulte Spechtel die Einzelwertung des Wettbewerbs, an dem Azubis aus acht Nationen teilnahmen. Jana Schoupal, ebenfalls Auszubildende am DOKR, gehörte zum Team, das die Mannschaftswertung gewann.

Ausrichter war das European Equestrian Education Network (EEN), ein Zusammenschluss europäischer Fachschulen Reiten. Auf zur Verfügung gestellten Pferden mussten sich die Lehrlinge in Dressur und Springen sowie Theorie und Unterrichtserteilung beweisen. Das Finale wurde im Rahmen einer L-Dressur auf Kandare sowie im Springen über einen Parcours mit Hindernissen bis 1,20 Meter Höhe ausgetragen

Die Besonderheit des Wettbewerbs: Die Zusammensetzung der Mannschaften wurde so ausgelost, dass jedes Teammitglied einer anderen Nation angehörte und auch der jeweils zugeloste teamleitende Trainer aus einem anderen Land kam.

Sämtliche Theorie-Prüfungen und auch die Aufgabe der Unterrichtserteilung waren auf Englisch zu lösen. So wurden nicht nur reiterliche Fähigkeiten in Dressur und Springen sowie Kenntnisse in der Theorie abgefragt, sondern auch sprachliche Kompetenzen geprüft.