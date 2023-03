BBC Münsterland bleibt nach Niederlage in Hannover auf Platz fünf

Mattijs Bellers (l.) war mit 27 Punkten der erfolgreichste Werfer des BBC bei der verschmerzbaren Niederlage in Hannover

Das war es dann auch mit der letzten theoretischen Chance auf die Meisterschafts-Play-offs für die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland. Nach der 57:78 (34:39)-Niederlage bei Hannover United steht fest, dass die Warendorfer die Saison in der 1. Bundesliga auf Platz fünf beenden werden – ganz egal wie das letzte Spiel in Lahn/Dill endet.

Für die heimischen Korbjäger ist das bereits ein riesengroßer Erfolg, waren sie doch mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet. Der BBC rangiert bei zehn Siegen und neun Niederlagen in der oberen Tabellenhälfte – ein fast unglaublicher Erfolg. Daran änderte auch die Niederlage beim Tabellendritten in der Landeshauptstadt nichts.

Niederlage fällt zu hoch aus

Ganz im Gegenteil: Die Warendorfer bewiesen, dass sie auch gegen die Top-Mannschaften der Liga an einem richtig guten Tag mithalten und punkten können. Denn was die Münsterländer im ersten Viertel ablieferten, war einfach hervorragend. So führten die Gäste nach dem ersten Abschnitt mit 22:16.

Die ersten Minuten des zweiten Durchgangs kippten die Begegnung dann. Hannover machte zwölf Punkte in Folge zum 28:22 und führte zur Halbzeit mit 39:34. Das sollte zum Sieg reichen, auch wenn die Warendorfer zwischenzeitlich einen 14-Punkte-Rückstand noch auf drei Zähler verkürzten. Gerade am Ende zog United noch mal an und gewann letztlich klarer, als es der Spielverlauf hergab.

„ »Wir haben nicht erwartet, dass wir da hinfahren und die weghauen.« “ Marcel Fedde

„Das Ergebnis war deutlicher als das Spiel, aber damit können wir leben“, sagte Trainer Marcel Fedde. „Wir haben nicht erwartet, dass wir da hinfahren und die weghauen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben die immer mehr Druck gemacht.“

Dazu kam, dass die Emsstädter einfach nicht mehr so gut trafen und zudem den Hannoveranern zu leichte Punkte ermöglichten. Letztlich war der Sieg der Gastgeber verdient, wenn auch etwas zu hoch. „Die sind uns einfach ein oder zwei Jahre voraus“, setzt Fedde auf die weitere Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir werden im Zukunft versuchen, immer besser dagegenzuhalten.“

BBC: Bellers (27), J. Lammering (10), Müller (10), M. Lammering (4), Arts (2), Morsinkhof (2), Schorp (2), Gebauer.