BBC Münsterland feiert nach Herzschlag-Finale den Klassenerhalt

Der BBC Münsterland hat sich sportlich auch für die Saison 2022/23 die Zugehörigkeit zur 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga gesichert. Durch einen 74:70 (36:37)-Sieg in einem am Ende dramatischen Spiel gegen die Baskets Hamburg schafften die Warendorfer den Klassenerhalt und belegen Platz fünf in der Endabrechnung. Das wiederum ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.