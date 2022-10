BBC Münsterland festigt mit Sieg gegen Frankfurt den vierten Platz

Der BBC Münsterland hat den vierten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Fedde gewann in der Sporthalle der Josefschule das Heimspiel gegen die ING Skywheelers aus Frankfurt souverän mit 67:53.

Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland haben den vierten Platz in der 1. Bundesliga gefestigt. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Fedde in der Sporthalle der Josefschule das Heimspiel gegen die ING Skywheelers aus Frankfurt souverän mit 67:53.

„Es war ein geschlossene, eine reife Mannschaftsleistung. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben schnell 11:2 geführt und sind nie ernsthaft in Bedrängnis geraten, obwohl ich viel durchgewechselt habe. Der gute Start war der Schlüssel zum Sieg“, bilanzierte Fedde. Über die Bilanz von 8:4 Punkten nach sechs Spielen ist er erfreut, dennoch stapelt Fedde weiter tief: „Es sind wichtige Punkte gegen den Abstieg – mehr noch nicht.“

Überragender Akteur war Mattijs Bellers. Der 30-jährige Nationalspieler erzielte mit 31 Punkten fast die Hälfte aller Zähler für den BBC. Fedde: „Er hat als Routinier wieder einmal Verantwortung übernommen und auf dem Spielfeld sehr gute Entscheidungen getroffen. Zweitbester Schütze war Sören Müller (23), gefolgt vom erst 18-jährigen, frisch gebackenen A-Nationalspieler Julian Lammering (9) und Joos Morsinkhof (4). Spielzeit erhielt auch der erst 15-jährige U 22-Nationalspieler Maximilian Lammering. Fedde: „Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Man hat gesehen, welches Talent er mitbringt.“

Erfreut war der BBC-Trainer auch über die gute Stimmung in der Halle: „Die Zuschauer haben richtig Alarm gemacht. Es wäre schön, wenn beim nächsten Heimspiel noch mehr Leute kommen.“ Am 12. November ist der Tabellenzweite RSV Lahn-Dill zu Gast.