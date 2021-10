BBC Münsterland in Wiesbaden schon früh chancenlos

Das hat gesessen: Das Gastspiel des Bundesligisten BBC Münsterland bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden ist mit 37:69 (18:37) deutlich verloren gegangen.

Die Hessen, die den Platz hinter den Thuringia Bulls und dem RSV Lahn-Dill in der Bundesliga für sich beanspruchen wollen, waren in allen Belangen überlegen und schafften schon früh klare Verhältnisse. Der BBC hatte zwar befürchtet, dass es schwer werden würde – dass das Warendorfer Team in den ersten Minuten aber so überrollt wird, das kam schon überraschend.

Nach fünf Minuten lag der BBC bereits mit 0:14 hinten. Noch mal zurück ins Spiel zu kommen, war schon jetzt schwer genug. In der Anfangsphase schafften es die Gäste selten in die Wiesbadener Zone, kamen kaum über die Mittellinie. Die Rhinos verteidigten ihre Hälfte offensiv und konsequent. Und Wiesbaden hatte Sören Müller und Mattijs Bellers über die gesamte Spielzeit im Griff. Ebenso konsequent nutzte der Favorit die Fehler des BBC und war bei der Chancenverwertung in dieser Phase gnadenlos.

„Sie haben uns gleich unter Druck gesetzt“, sagte BBC-Trainer Marcel Fedde. So ging das erste Viertel mit 24:6 an Wiesbaden, für die heimischen Rollis ging es von jetzt an nur noch um Schadensbegrenzung. „Mit so einem Paket war es schwer“, meinte Fedde.

Im zweiten Viertel schien sich der BBC gefangen zu haben und machte es den Gastgebern schwerer. Warendorf stand besser in der Defensive und war unterm Korb treffsicherer. „Das war positiv: Wir haben es versucht und waren viel besser im Spiel“, keimte bei Marcel Fedde Hoffnung auf, die Niederlage zumindest im erträglichen Rahmen zu halten. Als die Gäste aber drauf und dran waren, den Rückstand langsam abzubauen, fand Wiesbaden zurück zu alter Stärke und setzte sich bis zur Halbzeit auf 37:18 ab. In den verbleibenden 20 Minuten gab es für den BBC nichts zu holen – und der Abstand wurde immer größer.

„Wir wussten, dass es schwer wird“, sagte Trainer Fedde. Und: „Daraus müssen wir lernen.“

BBC: Fakic (14), Müller (11), Bellers (4), Knippelmeyer (4), Lammering (2), Wissmann (2), Gebauer, Hennig, Reinshagen