BBC Münsterland verliert deutlich – Anfangsphase macht Mut

Zum Saisonauftakt der Rollstuhlbasketball-Bundesliga hat der BBC Münsterland verloren. Gegen den RSV Lahn-Dill gab es eine 49:80 (32:35)-Niederlage. Der Champions-Cup-Sieger drehte vor allem in der zweiten Hälfte richtig auf.

Bis dahin hielt der BBC mit und die Partie eine Zeit lang sogar offen. „Wenn mir einer vorher dieses Ergebnis gesagt hätte, ich hätte das sofort genommen“, sagte Warendorfs Trainer Marcel Fedde. Klingt merkwürdig, ist es aber nicht. Denn die Niederlage gegen den Deutschen Rekordmeister war einkalkuliert, eine reelle Chance hatte sich beim BBC keiner ausgerechnet. Das Ziel war vielmehr, die Quote des Gegners unter 100 Punkten zu halten, „und selbst über 40 zu kommen“, wie Fedde erklärt. Das ist seinem Team gelungen.

Vor allem dank eines starken Auftritts in den ersten 20 Minuten. Zwar zeigte der Favorit aus Wetzlar gleich zum Start, wer das Sagen hat. Als sich aber der BBC nach dem 0:7 gefangen hatte, spielte er munter mit. Im ersten Viertel wurde das noch nicht so deutlich, das entschieden die Gäste mit 21:11 für sich. Das zweite Viertel aber ging an den BBC – überraschend, aber auch verdient. Mit 21:14 waren die Gastgeber in diesem Abschnitt das bessere Team und verkürzten den Rückstand zur Pause auf 32:35. Hoffnungen keimten auf, trotz des Wissens, dass der RSV Lahn-Dill noch eine Schippe drauflegen kann.

Das tat der auch und lief jetzt warm. Binnen weniger Minuten war der Vorsprung wieder auf 16 Zähler ausgebaut, vor dem letzten Viertel führte der RSV mit 54:38. Nun wurde es standesgemäß, den Sieg ließ sich der Gast nicht mehr nehmen. Auch wenn der BBC alles versuchte, weiter dagegenzuhalten. Doch die Pässe kamen zu ungenau, auch im Abschluss fehlte Präzision.

Die Hessen nutzten diese Fehler konsequent und zogen immer weiter davon. Marcel Fedde war nach der Begegnung dennoch zufrieden. Das Positive wolle er aus diesem Spiel mitnehmen, betonte der Trainer. „Auf das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, können wir aufbauen“, so Fedde mit Blick auf die Phase, in der der BBC den Favoriten geärgert hatte. Die ersten Punkte aber müssen sie gegen andere Gegner einfahren. Nach dem Gastspiel bei den Thuringia Bulls, dem anderen Meisterschaftsfavoriten, kommen die Köln 99ers. Spätestens dann soll der erste Saisonsieg her.

BBC: Müller (18), Lammering (16), Bellers (10), Knippelmeyer (3), Fakic (2), Schorp, Gebauer, Wissmann, Hoffmann.