BBC Münsterland verschenkt in Wiesbaden den Sieg

Das wäre in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga ein echter Paukenschlag gewesen, hätte der BBC Münsterland bei den Rheine River Rhinos in Wiesbaden gewonnen. Am Ende fehlten den Warendorfern nur ein paar Sekunden. Sie mussten sich am Samstag nach Verlängerung mit 64:69 (58:58/27:28) geschlagen geben.

Mit 58:56 führte der BBC 20 Sekunden vor Schluss und war in Ballbesitz. Der Pass kam zu Philipp Schorp, der die Ruhe verlor. Anstatt sich foulen zu lassen und an der Freiwurflinie vielleicht die Entscheidung zu erzielen, verlor er zu hektisch den Ball. Wiesbaden glich zum 58:58 aus. Die acht Sekunden Restspielzeit reichte den Münsterländern nicht mehr zum entscheidenden Korb.

Da es beim Basketball kein Unentschieden gibt, ging es in die Verlängerung. Dort kassierte Warendorfs Kapitän Sören Müller, der die Mannschaft mit Sören Gebauer in Abwesenheit des grippekranken Trainer Marcel Fedde auch betreute, sein fünftes Foul. Ohne ihren Zielspieler reichte es dann für den BBC nicht mehr.

„Wir haben den Sieg im Prinzip weggeworfen“, sagte Fedde der die Partie im Internet-Livestream verfolgte und in der Pause per Handy auch Anweisungen gab. „Das Spiel hat uns aber gezeigt, dass wir auch mit stärker eingeschätzten Teams mithalten können“, blieb Fedde positiv.

BBC: Bellers (26), Müller (21), Lammering (10), Schorp (6), Wissmann (1), Morsinkhof, Gebauer.