BBC Münsterland will in Trier seine Chance als Außenseiter nutzen

Der BBC Münsterland steht in der Tabelle zwar vor den Doneck Dolphins, fährt aber als Außenseiter nach Trier. Auf einen Mann müssen die Warendorfer ganz besonders aufpassen.

Auf Julian Lammering (M.) und Sören Gebauer (r.) vom BBC Münsterland wartet mit dem Auswärtsspiel bei den Dolphins in Trier eine schwere Aufgabe in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland spielen bisher eine ausgezeichnete Saison in der 1. Bundesliga. Mit vier Siegen bei drei Niederlagen rangieren die Warendorfer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und haben schon acht Zähler Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze.

Von daher spüren die Emsstädter auch gar keinen Druck, wenn sie am heutigen Samstag ab 18 Uhr bei den Doneck Dolphins in Trier antreten müssen. Die Gastgeber rangieren überraschend noch hinter dem BBC, was vor der Saison nicht zu erwarten war.

„Trotzdem sind wir klarer Außenseiter“, sagt Trainer Marcel Fedde, der genau weiß, dass seine Schützlinge durchweg einen richtig guten Tag brauchen, um in Trier zu bestehen. „Wir müssen unsere Bestleistung zeigen und es irgendwie schaffen, Dirk Passiwan zu stoppen.“

Passiwan ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Trierern und wohl der beste Werfer der Liga. Am vergangenen Spieltag machte er alleine 50 Punkte. „Ganz ausschalten kannst du ihn nicht, aber wir müssen versuchen, seine Wurfquote möglichst gering zu halten“, weiß Fedde.