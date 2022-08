Beelen siegt im Elfmeterschießen

Tim Heukeshofen, Gerrit Fricke, Matthias Zegota, Marco Spliethofe und am Ende auch Mohammed Mara mit dem fünften Elfmeter behielten vom Punkt allesamt die Nerven und verwandelten. Da zudem noch Tobias Wiese den vierten Drensteinfurter Versuch halten konnte, zog BW Beelen mit 7:6 (2:2/2:2) gegen den SV Drensteinfurt im Duell der Bezirksligisten ins Achtelfinale des Kreispokals ein.

Die Hausherren waren zunächst besser in die Begegnung gekommen, liefen den Gegner früh an und setzten den SVD damit unter Druck. So gab es fast zwangsläufig Chancen. Mohammed Mara vergab zwar noch (3.), Gerrit Fricke machte dann aber mit einem sehenswerten Heber aus vollem Lauf nur sechs Minuten später das verdiente 1:0.

Der besten Drensteinfurter Chance, die Torwart Wiese überragend entschärfte, folgte auf der Gegenseite ein Foul im Strafraum an Marco Spliethofe. Mara verwandelte sicher zum 2:0 (16.). Beelen hatte eine klasse Anfangsviertelstunde hingelegt, schaltete dann aber einen Gang zurück.

Das und einen Fehler von Wiese nutzten die Gäste durch Falk Bußmann zum 2:1 (29.). Bußmann war es auch, der per 18-Meter-Schuss zum 2:2 ausgleichen konnte. Alles war damit zur Pause wieder offen, auch wenn Julius Krieft zuvor noch einen Kopfball an den Pfosten gesetzt hatte (42.).

Die zweite Hälfte hatte deutlich weniger Höhepunkte als die erste. Das machte die Begegnung aber nicht minder spannend, denn beiden Mannschaften war durchaus zuzutrauen, das entscheidende 3:2 zu erzielen. Und sie versuchten es auch, es gelang letztendlich aber keinem. So musste das Elfmeterschießen – eine Verlängerung gibt es im Kreispokal nicht – die Entscheidung bringen. Seit der 70. Minute spielte Beelen in Unterzahl, nachdem Patrick Neukötter wegen Foulspiels Rot gesehen hatte.

BWB: Wiese, Czychun, Krieft, Neukötter, Zegota, Hoffmann (74. Bruns, Fricke, Heukeshofen, Spliethofe, Populoh (61. Hofene), Mara