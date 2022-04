Beim Meister Altenhagen will die Warendorfer SU „zuerst weg vom Ergebnis"

Die Landesliga-Handballer der Warendorfer SU gastieren am Sonntag um 17 Uhr bei der Reserve der TSG Altenhagen-Heepen. Mit 29:3 Punkten steht diese als Meister und Aufsteiger bereits fest.

Für die WSU geht es nach zuletzt schwachen Vorstellungen gegen Greffen, Müssen-Billinghausen und Hillentrup vor allem darum, eine Reaktion zu zeigen und wieder in die Spur zu finden.

„Bis auf die erste Halbzeit in Greffen haben wir in den letzten drei Spielen nicht viel auf die Reihe bekommen. Für das Spiel in Altenhagen will ich zuerst weg vom Ergebnis. Wir müssen uns stabilisieren und ein ordentliches Spiel abliefern. Gegen die Truppe kann man verlieren, das ist kein Beinbruch. Wichtig ist, dass wir von der Leistung her etwas Greifbares mitnehmen und dann mit einem guten Gefühl in die letzten Spiele gehen“, sagt Warendorfs Trainer Stefan Hamsen.

Obwohl die Partie in Warendorf hätte stattfinden sollen, müssen die Emsstädter den Weg nach Altenhagen antreten. Das Hinspiel wurde nämlich von Warendorfer Seite aus abgesagt, und laut Regelwerk darf anschließend das Heimrecht eingefordert werden.

„Wir fahren nirgendwo hin und geben uns mit null Punkten zufrieden. Wenn wir eine gescheite Balance zwischen Angriff und Abwehr finden und jeder seine Leistung abruft, bin ich mir sicher, dass wir ein spannendes Spiel sehen werden.“

Personell sieht es bei der Sportunion wieder besser aus. Christian Schwaer kehrt nach überstandener Rippenfraktur zurück in den Kader. „Ich denke, dass uns die Pause gutgetan hat und wir mit einem Formwechsel eine ansprechende Leistung abliefern können. Mir ist es wichtig, dass wir aus dem Spiel etwas Positives ziehen können, weil wir drei Tage später schon das nächste Spiel in Hesselteich haben und dort selbstbewusst auf dem Platz stehen müssen“, so Hamsen.