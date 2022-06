„Betriebsunfall sofort korrigieren“

44 Jahre lang haben die Fußballer des SC Hoetmar auf A-Liga-Niveau oder höher gespielt. In der nächsten Saison müssen sie nach langer Zeit erstmals wieder in der Kreisliga B antreten. Das Ziel ist schon jetzt klar gesteckt. Und personell bewegt sich derzeit offenbar auch einiges.

Jens Quante (l.) wird den SC Hoetmar nach dem Abstieg aus der Kreisliga A verlassen. Den Innenverteidiger zieht es in den Fußball-Nachbarkreis zur Beckumer SV II.

Nach exakt 44 Jahren müssen die Fußballer des SC Hoetmar wieder runter in die Kreisliga B. Was vor mehr als vier Jahrzehnten gelang, nämlich der sofortige Wiederaufstieg 1979, wird erneut das Ziel sein. Ohne Wenn und Aber. Für die Kicker vom Wiebusch, die nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga 2011 zehn Jahre in Folge A-Liga spielten, zählt nur der Aufstieg.