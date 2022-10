Bittere Niederlage des VfL Sassenberg in Kinderhaus

Im dritten Auswärtsspiel in Folge hat es den VfL Sassenberg erwischt. Nach zuvor zwei Siegen unterlagen die Schützlinge von Trainer Lutz Strauch knapp mit 25:26 beim Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus.

Trotz der neun Tore von Alexandra Kipp verlor der VfL Sassenberg am Ende knapp in Kinderhaus.

Dabei mussten sich die Sassenbergerinnen durchaus ärgern, denn es sah lange nach einem Sieg aus. Vor allem zu Beginn der Partie waren die Gäste hellwach und lagen nach zehn Minuten bereits mit 7:1 in Führung. Dann kam Kinderhaus zwar etwas besser in die Partie, zur Pause lag der VfL aber immer noch mit vier Toren in Front.

In der zweiten Hälfte war es zunächst eine ausgeglichene Partie. Der Vorsprung konnte bis zum 21:18 (43.) nahezu verteidigt werden, auch wenn Westfalia zwischenzeitlich bis auf einen Treffer verkürzte. Dann allerdings folgte die schwächste Phase der Hesselstädterinnen. Die Heimsieben machte vier Tore in Folge und ging beim 22:21 nach 49 Minuten erstmals in Führung.

Bis zum 25:25 113 Sekunden vor Schluss war noch alles möglich. Dann wurde es bitter: Es gab eine Zeitstrafe für Kinderhaus. Die Sassenbergerinnen schafften es dann trotz Überzahl nicht mehr, noch mindestens ein Tor zu werfen. Im Gegenteil: Mit einer Frau weniger auf dem Feld machten die Gastgeberinnen sogar noch den 26:25-Siegtreffer.

VfL: Ortmann, Marciniak – Kipp (9/3), Stuckstätte (5/1), Roolfs (5), Meinersmann (2), Klünker (2), Stockmann (1), Herweg (1), Zumbrink, Tönnemann, Haßmann, Oppermann, Kattenbaum, V. Bastiaan, J. Bastiaan.