BSV Ostbevern geht mit dem Volleybiber in die weite Welt

Im Heimspiel gegen den USC Münster II bot der BSV Ostbevern zum zweiten Mal einen Livestream an, erstmals mit Kommentatoren. Der Verein, besser gesagt der Teammanager, nutzt die Plattform Twitch – ein kostenloses Videoportal, das besonders in der Gamer-Szene bekannt ist.

Einen Liveticker von den Spielen der ersten Frauenmannschaft hat der BSV Ostbevern schon vor Jahren angeboten. Seit neuestem sendet der Verein, dessen Volleyballerinnen im vergangenen Jahrzehnt von der Verbandsliga bis in die 2. Bundesliga hochgeschossen sind und jetzt wieder in der 3. Liga spielen, auch bewegte Bilder aus der Beverhalle. Auf seiner Homepage spricht der Club gar von einem „neuem Kapitel in der BSV-Geschichte“.