BSV Ostbevern reaktiviert Torhüterin Manuela Imholt

Wahnsinn, was für eine Frühform! Wenn Julia Mende diese Verfassung bis zum Saisonstart Ende August konserviert, dann kann die Konkurrenz in der Westfalenliga einpacken. In den ersten drei Spielen der BSV-Fußballerinnen in dieser Sommervorbereitung erzielte die Offensivkraft acht Tore. Ostbevern gewann innerhalb von acht Tagen alle drei Matches mit einem Torverhältnis von 13:1.

Quasi als Warm-up traf Mende beim 2:1 (0:0)-Sieg gegen Ligakonkurrent Borussia Emsdetten einmal. Zudem knipste Kim Weber. Von einem „insgesamt guten Auftritt“, sprach Christian Rusche. Als „sehr gute Einheit“ bewertete der neue BSV-Trainer den Test gegen Bezirksligist GW Steinbeck. Beim 6:0 (4:0) jubelte Mender dreimal. Die weiteren Treffer gingen auf die Konten von Weber (2) und Johanna Meimann.

Vier Tore zum 5:0-Sieg

Mit 5:0 (1:0) siegten die Ostbevernerinnen bei Bezirksligist BSV Holzhausen. Viermal war Mende erfolgreich, darunter einmal per Elfmeter. Das 1:0 hatte Vanessa Beste erzielt. „Wir hatten nur zwölf Spielerinnen, trotzdem war es nur am Anfang ausgeglichen“, sagte Rusche. Der nächste Test ist in anderthalb Wochen geplant.

Reichlich Erfahrung

Ein nicht ganz unerhebliches Problem hat der Coach mittlerweile gelöst. Weil Johanna Aland, die einzige Torfrau im kleinen BSV-Kader, in den ersten drei Punktspielen nicht zur Verfügung steht, hat Rusche eine alte Bekannte reaktiviert. Manuela Imholt soll Aland in dieser Zeit vertreten. Die 43-Jährige, im Kreis Münster als Funktionärin engagiert, stand jahrelang im BSV-Kasten. Sie bringt reichlich Erfahrung mit, auch in der Westfalenliga. „Ich habe sie kontaktiert und sie hat sich bereit erklärt, in den ersten drei Spielen auszuhelfen“, erklärt Rusche. Imholt steige jetzt direkt ins Training ein.