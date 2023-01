BW Beelen rettet die SG Sendenhorst

Der SC Müssingen und RW Alverskirchen waren chancenlos zum Auftakt der 33. Hallenkreismeisterschaft in Warendorf. BW Beelen kam weiter – und, sehr glücklich, die SG Sendenhorst. GW Albersloh hatte großes Pech.

Das war Spannung bis zur letzten Minute, was die Gruppe A da zum Auftakt der 33. Fußball-Hallenkreismeisterschaft zu bieten hatte. Am Ende zogen Bezirksligist BW Beelen verdient und die SG Sendenhorst äußerst glücklich vor 400 Zuschauern in die Endrunde ein.