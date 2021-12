C-Jugend der Warendorfer SU seit 18 Monaten ungeschlagen

Die Bilanz ist so außergewöhnlich gut wie selten: 40 Spiele mit 37 Siegen und drei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 206:35 verbuchten die C-Jugendfußballer der Warendorfer Sportunion in den vergangenem 18 Monaten. Das bedeutet aktuell Platz eins in der Bezirksliga und die Runde drei im Westfalenpokal.

