Damen des TV Warendorf bleiben auf dem Teppich

Den Klassenerhalt hat Coach Mikhael Smirnov als vorrangiges Ziel für die Tennisspielerinnen des TV Warendorf ausgegeben. Nach dem Sommer-Coup auf Asche ist aber vielleicht auch in der am 5. November beginnenden Hallenrunde mehr drin.

Der Aufstieg am Ende der am kommenden Samstag (5. November) beginnenden Winterrunde ist kein Muss. Aber ein reizvolles Ziel. Auf alle Fälle wäre er die Krönung eines Dauerhochs. Schließlich verbuchten die Damen des TV Warendorf in zwei Jahren drei Aufstiege. Auf Asche ging es von der Bezirksliga schnurstracks in die Verbandsliga, auf Teppichboden zurück in die Münsterlandliga. Besonders das Verbandsliga-Comeback im Sommer dürfte gut für Motivation und Selbstvertrauen sein.