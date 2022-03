Dämpfer für den TuS Freckenhorst II

Grün-Weiß Westkirchen wurde seiner Favoritenrolle an diesem Spieltag gerecht, der TuS Freckenhorst II nicht. In Sendenhorst gab es einen Dämpfer. Die Begegnungen im Überblick.

GW Westkirchen - SV Teutonia Coerde 6:1 (2:0). Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Westkirchener das Abwehrbollwerk der Gäste aus Münster knacken würden. Zum ersten Mal gelang das Lukas Schürmann (28.), zum zweiten Mal Julian Nachtigäller (45.). So führte Grün-Weiß zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel war der Sieg nur noch eine Frage der Höhe. Titus Leuer (67.), Lukas Schürmann (68., 82.) und Yanik Kleemann (77.) legten noch vier Tore nach.

SG Sendenhorst II - TuS Freckenhorst II 1:0 (0:0). Rechnet man die noch ausstehenden Nachholspiele mit ein, bestand bei den Freckenhorstern durchaus berechtigte Hoffnung, noch an Primus SG Telgte II heranzurücken. Diese Hoffnung wurde durch einen Sendenhorster Treffer in der 51. Minute allerdings arg gedämpft. Am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) bestreitet die TuS-Zweite das Nachholspiel in Telgte.

TSV Ostenfelde - BSV Ostbevern II 0:4 (0:1). Die Ostenfelder bleiben nach dieser Niederlage auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Nach dem 0:1 nach nur 150 Sekunden hielt der Gastgeber allerdings lange gut dagegen – aber am Ende ohne Erfolg. Die weiteren Gegentreffer fielen erst sehr spät (73., 82., 83.).

Eintracht Münster III - BW Beelen II 1:4 (0:1). Ein ganz wichtiger Erfolg der Beelener im Abstiegskampf beim Tabellen-Vorletzten. Jonathan Hans (28.), Rafi Kurt (59.), Jan Genke (62.) und Alex Hoffmann (72.) trafen für die Blau-Weißen.