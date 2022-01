Dem Traumstart des VfL Sassenberg folgt ein trister November

Der VfL Sassenberg startete grandios in die Saison. Die Bilanz der ersten acht Spiele beeindruckte. Doch im November schlitterte die Mannschaft in die Ergebniskrise. Über die Gründe für diesen Negativlauf zerbrechen sich die beiden Trainer den Kopf.

Am Ende sehnten sie beim VfL Sassenberg die Winterpause herbei. Dabei hatte alles so perfekt begonnen. Der VfL war gleich zu Saisonbeginn hellwach, legte eine Siegesserie hin, ehe sich im tristen November plötzlich die Ergebniskrise einstellte, Sassenberg im Kampf um die Meisterschaft an Boden verlor. Und das möglicherweise entscheidend.