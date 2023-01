Die Erfolgsgeschichte geht weiter

2850 Zuschauer, 335 Treffer – die Fußballbegeisterten hatten an den vier Tagen der 33. Volksbank-Hallenkreismeisterschaften in der Warendorfer Sportschule der Bundeswehr eine Menge zu sehen. Da sowohl die Halbfinals als auch das Endspiel jeweils klare Angelegenheiten waren und Telgte letztlich als Titelgewinner sahen, war die Emotionalität meistens in den Gruppenspielen zu spüren. Ausrichter TuS Freckenhorst richtete unter Cheforganisator Manfred Krieg das Turnier einmal mehr vorbildlich aus.

