Drei Strafstoßtore und zwei Feldverweise schocken den SC Hoetmar

Die erste Runde im Fußball-Kreispokal ist Geschichte. Und das durchaus mit Überraschungen.

TSV Handorf –

VfL Sassenberg 3:1

Bereits nach 25 Sekunden kassierte die VfL-Mannschaft des Trainergespanns Patrick van der Sanden und Marvin Westing den ersten Gegentreffer. „Genau in einer Phase, in der wir danach die Partie größtenteils bestimmt haben, bekommen wir das 0:2 nach einem Fehler in der Abwehr“, so van der Sanden. Sassenberg machte weiter Druck, Daniel Langliz erzielte per Elfer den Anschlusstreffer (38.). In der zweiten Halbzeit machte der VfL weiter das Spiel und hatte noch Pech mit dem Aluminium. In der Nachspielzeit erhöhten die Handorfer dann mit einem Konter auf 3:1.

Fortuna Schapdetten –

Warendorfer SU 5:7 n.E.

Treffsicher war die Warendorfer SU im Kreisliga-A-Duell am Ende vom Elfmeterpunkt. Alle fünf Schützen (Tom Kruse, Julian Gösling, Lennart Burchardt, Johannes Niehoff und Linus Austermann) trafen beim 7:5 (2:2, 2:0)-Erfolg. Dabei hätten die Warendorfer den Einzug in Runde zwei auch einfacher haben können. Niklas Steinkamp (6.) und Tom Kruse per Foulelfmeter (14.) hatten die WSU schnell mit 2:0 in Führung gebracht. Die Schapdettener glichen durch Tore in der 47. und 51. Minute zum 2:2 aus. Die Partie war wieder offen und blieb es bis zum Abpfiff.

SG Selm –

SG Sendenhorst 2:1

„Ich bin relativ enttäuscht von der Leistung, besonders in der ersten Halbzeit“, klagte der Sendenhorster Trainer Florian Kraus. „Mentalität und Herangehensweise waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten und wie man sie für solch ein Spiel braucht.“ Die Selmer, ebenfalls A-Kreisligist, gingen durch Coerdt (44.) und Rast (66.) in Führung. „Erst danach haben wir angefangen, Fußball zu spielen“, so Kraus. Der Anschlusstreffer von Julian-Christopher Turl (85.) kam aber zu spät.

SC Gremmendorf –

SC DJK Everswinkel 3:2

Mit einer knappen Niederlage beim B-Kreisligisten aus Münster musste Everswinkel schon in der ersten Runde die Segel streichen. Für den SC DJK verkürzten Dwayne Ikponmwonba zum zwischenzeitlichen 1:2 (66.) und Lars Ottens zum 2:3 (86.).

SC Füchtorf –

Borussia Münster 0:5

„In der ersten Halbzeit haben wir gut gegen die starke Offensive der Borussia verteidigt und konnten uns sogar zwei gute Torchancen erspielen“, resümierte Füchtorfs Trainer Thorsten Butz die erste Hälfte. Im zweiten Abschnitt hielt Füchtorf weiter gut gegen den immer stärker werdenden Landesligisten mit, ehe Ansumana Nyassi und Manuel Schug per Doppelschlag (54., 58.) für die Vorentscheidung sorgten. „Danach hat man den Klassenunterschied gemerkt“, so Butz. Die weiteren Tore erzielte Borussia Münster erneut durch Nyassi (66. Minute) und einen Doppelpack von Steffen Menke (83. Minute).

SC Müssingen –

Davaria Davensberg 0:2

In der ersten Hälfte konnte B-Ligist Müssingen durch eine gute Defensivleistung den Aufstiegsaspiranten der Kreisliga A vor schwere Aufgaben stellen. Erst 15 Minuten vor Schluss gelang den Davensbergern das 1:0 durch Mahmoud Mahmoud (76.). In der Nachspielzeit erzielten die Gäste den entscheidenden Treffer durch Thanuyen Markandesar.

DJK RW Alverskirchen –

SV Mauritz 0:3

Der A-Kreisligist aus Münster hatte einen Matchwinner: Daniel Berger erzielte alle drei Tore für Mauritz in der 29., 50. (Elfmeter) und 89. Minute.

BW Ottmarsbocholt –

SC Hoetmar 5:0

Das war turbulent! Und schon am Freitag keine perfekte Einstimmung auf das Wochenende. Durch einen Strafstoß-Doppelpack von Vernauer (33.) und Hölscher sahen sich die Gäste zur Pause mit 0:2 im Rückstand. Ein dritter Elfmeter von Hölscher (88.) besiegte die SC-Niederlage. Zuvor hatten Hölscher zum dritten Mal (85.) sowie Beutel (53.) das Resultat ausgebaut. Aber es „traf“ auch zweimal den SC Hoetmar. Denn für Rico Nonhoff (37.) und Jens Quante (49.) gab es die Ampelkarte. Dabei war der SCH schon dezimiert und mit drei A-Jugendlichen angereist.