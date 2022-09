Drei Titel für Oliver Hagedorn

Die Nachwuchs-Leichtathleten der LG Ems Warendorf schauen auf eine sehr erfolgreiche Teilnahme an den Kreismeisterschaften zurück. Zahlreiche Titelgewinne sprangen dabei heraus.

Die jungen Leichtathleten der LG Ems Warendorf zeigten bei den Kreismeisterschaften in Havixbeck klasse Leistungen und brachten zahlreiche Titelgewinne mit nach Hause.

Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften in Havixbeck sahnten die Mädchen und Jungen der LG Ems Warendorf so richtig ab.

Die Jüngsten (U 10) durften sich in einem Mehrkampf aus drei Disziplinen messen. Hier gewann bei den Mädchen Romy Mrkwa (WSU) mit 764 Punkten (Schlagballwurf 17,50 Meter, Weitsprung 2,78 Meter und 50 Meter 9,53 Sekunden) und bei den Jungen Thees Frohne (WSU) mit 643 Punkten (14,50 Meter, 3,29 Meter und 8,93 Sekunden).

Auch die Jungen der Altersklasse U 12 waren erfolgreich und sammelten fünf Titel. Bei den Zehnjährigen gewann Jens Siemer zweimal – im 50-Meter-Lauf in 8,15 Sekunden und im Weitsprung mit 3,99 Meter.

Ebenfalls zwei Meistertitel in diesen Disziplinen heimste Pirmin Lilienbecker (SC DJK Everswinkel) bei den Elfjährigen ein: 50 Meter in 7,89 Sekunden und Weitsprung 4,14 Meter). Den Schlagball katapultierte Theo Wunderlich (WSU) in der gleichen Altersklasse auf 34 Meter und sicherte sich damit Platz eins.

Greta Hülsmann vom SC Füchtorf holte sich zwei Titel bei den Mädchen W 13. Den 200-Gramm-Ball schleuderte sie auf 30 Meter. Den 800-Meter-Lauf absolvierte sie von der Spitze des Feldes weg und siegte in 2:54,21 Minuten.

Ein Jahr älter ist Charlotte Gaida (WSU). Bei der W 14 gewann sie die 800 Meter in 2:33,35 Minuten. Für Michaela Haase (WSU) siegte zudem in 14,18 Sekunden im 100-Meter-Sprint.

Sechs Titel gingen auf das Konto der U 16-Jungen. Niklas Everwin (WSU) gewann im M 14-Jahrgang den Hochsprung mit 1,52 Meter. Bei der M 15 konnte sich Lennox Fortriede (Everswinkel) in 2:32,94 Minuten über 800 Meter durchsetzen und Paul Eisleben von der WSU sprang 4,83 Meter weit.

Abräumer des Tages war Oliver Hagedorn (WSU). Gleich in drei Disziplinen war aus dem Kreis Münster kein Junge besser. 12,94 Sekunden lief er über 100 Meter, die Kugel stieß er auf 10,80 Meter und im Hochsprung überwand er 1,56 m.

Malte Mersmann, der noch für den LV Oelde startet, aber schon länger mit den Warendorfern zusammen trainiert, durfte außer Konkurrenz antreten. Vier erste Plätze in fünf Disziplinen waren für ihn eine satte Ausbeute. Er gewann den 100-Meter-Lauf in 12,55 und die 80-Meter-Hürden in 13,45 Sekunden. Die Fünf-Kilo-Kugel stieß er auf 10,82 Meter und im Weitsprung schaffte er 4,95 Meter.