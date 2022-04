Dressurpokal-Serie beginnt in Telgte-Lauheide

Nachdem die Vielseitigkeitsserie des Pott’s-Pokals bereits mehrere Etappen in dieser Saison gesehen hat, startet am kommenden Wochenende beim Turnier des RV Telgte-Lauheide mit dem Sparkassen-Dressurpokal auch die zweite der drei großen Serien für die Aktiven und Vereine des Kreisreiterverbandes Warendorf.

Eröffnet wird der Dressurpokal 2022 mit einer Mannschafts-Dressurprüfung der Klasse A, die am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr zugleich den Abschluss des Turniers bildet.

Seinen Anfang nimmt das Turnier auf der Reitanlage der Familie Korte am Samstagmorgen ab 8.15 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A, der im Laufe des Tages mehrere Springen der Klassen A bis L folgen.

Unterhaltsam und lustig

Höchst unterhaltsam dürfte es am Samstagnachmittag werden, wenn zwei interessante Prüfungsformate ausgetragen werden. Ab 17.15 gibt es ein Mannschaftsspringen der besonderen Art. Je Team gehen drei Reiter an den Start, von denen jeweils einer einen Parcours der Klasse E, der Klasse A und der Klasse L bestreiten muss. Am Ende werden die Ergebnisse der drei Mannschaftsreiter addiert.

Lustig könnte es werden, wenn anschließend ab 18.15 Uhr der Wettbewerb Jump and Run startet. Dabei müssen die Reiter einen kleinen Springparcours bewältigen sowie ihre Fertigkeiten im Laufen demonstrieren. Die Besonderheit: Die Hindernisse müssen zwar mit Pferd oder Pony, aber ohne Sattel überwunden werden. Den Tagesabschluss bildet ab 19 Uhr eine Springprüfung der Klasse L mit Stechen.

Kommen am Samstag die Springreiter auf ihre Kosten, so gehört der Sonntag in Telgte-Lauheide den Kollegen der dressurreitenden Zunft. So beginnt der Tag um 8.15 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A für den Nachwuchs, der ab 9.15 Uhr eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense folgt. Ab 13 Uhr starten die Jüngsten in einem E-Dressurwettbewerb und ab 13.30 Uhr gibt es eine A-Dressurreiterprüfung. Den Abschluss bildet ab 16 Uhr die erste Etappe des Sparkassen-Dressurpokals.