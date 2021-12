Dritte Pleite in Folge für den SC DJK Everswinkel

Gut angefangen, stark nachgelassen und nicht wieder in Tritt gekommen. So lässt sich die klare 19:33-Pleite des SC DJK Everswinkel in Lage beim TuS Müssen-Billinghausen zusammenfassen. „Auf einmal war komplett alles weg“, klagte Trainer Thomas Steinhoff.

Gut angefangen, stark nachgelassen und nicht wieder in Tritt gekommen. So lässt sich die klare 19:33 (10:14)-Pleite des SC DJK Everswinkel in der Handball-Landesliga in Lage beim TuS Müssen-Billinghausen zusammenfassen.

Everswinkel begann stark und führte nach elf Minuten mit 6:2. Dann ging allerdings eine Viertelstunde lang nichts mehr und der SC DJK lag mit 7:14 hinten. Das sollte bereits die Vorentscheidung gewesen ein. Von diesem deutlichen Rückstand erholten sich die Gäste letztlich nicht mehr.

„Auf einmal war komplett alles weg“, sagte Everswinkels Trainer Thomas Steinhoff. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und unsere Chance vergeben. Später lief dann auch gar nichts mehr zusammen. Das war schon frustrierend.“

SC DJK: Bockholt, Tresp – Loick-Feidieker (4), Kleibolt (4/2), Brochtrup (3), Kruse (3), Wierbrügge (1), Matthies (1), Homann (1), Komor (1), Mosebach (1), Sieling, Helmig, Schänzer.