Ein Aufstieg und ein Abstieg für die Warendorfer SU

Die fünf höherklassig spielenden Jugendmannschaften der Warendorfer Sportunion haben die Saison beendet. Den größten Erfolg feierten die C-Junioren, die nach einer hervorragenden Saison Bezirksliga-Meister wurden und in die Landesliga aufsteigen. Ein ambitioniertes Unterfangen, wechseln doch fast alle Spieler in die B-Jugend.

Das letzte Saisonspiel gewannen die C-Kicker noch einmal deutlich mit 6:1 (2:0) gegen die SG Telgte durch Treffer von Al Dar Khello (4.), Noah Helmert (32.), Egor Burkhardt (43.), Daniel Fluck Lozano (58.), Leo Krimphoff (60.) und Siyar Atalan (70.).

Die Weichen stellen

Wenn diese talentierte Truppe zusammenbleibt, was sie in der B-Jugend zunächst tun wird, muss der WSU um die Zukunft nicht bange sein. Geht die Entwicklung so weiter, dürften sich in fünf Jahren auch die Senioren freuen. Es gibt im Team einige Kandidaten, die sicher auch höherklassig spielen können. Da liegt es am Verein, schon jetzt die Weichen zu stellen, um die Spieler zu halten.

Gar nicht rund lief es bei den A-Junioren, die aus der Landesliga wieder runter in die Bezirksliga müssen. Schon vor der Saison war klar, dass der Klassenerhalt eine positive Überraschung gewesen wäre. Die gelang letztlich aber nicht.

Spiegelbild der Saison

Das 4:6 (4:1) bei Münster 08 II war ein Spiegelbild der Saison. Nach Treffern von Adel Al Hamoud (11.), Tom Hofene (14.), und Naser Alahmad (39., 45.) führten die Warendorfer zu Pause mit 4:1, um dann nach dem Wechsel völlig einzubrechen und noch zu verlieren. Das passierte nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Die U 17-Juniorinnen verloren in der Westfalenliga zum Kehraus zwar mit 3:4 (1:4) beim Herforder SV, belegen aber als Fünfte den Platz mitten in der Tabelle. Insgesamt war es eine sehr ordentliche Saison, in der man in der Liga problemlos mithalten konnte. Zum Abschluss trugen sich noch zweimal Michelle Rodefeld und einmal Vanessa Rausch in die Torschützenliste ein.

Mit einem 9:1 (5:0)-Sieg gegen Münster 08 II und damit Platz drei verabschiedeten sich die B-Jugendlichen aus der Bezirksliga-Saison. Elias Winnemöller (3), Lukas Walbelder (2), Paul Wrzeciono, Alexander Warkentin und Ioannis Tsarouchidis trafen. Dazu kam ein Eigentor des SC.

Auf dem vierten Platz landete die D-Jugend in der Bezirksliga. Zum Abschluss gab es einen 4:0-Sieg in Neuenkirchen. Meister wurde Preußen Münster.