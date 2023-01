Ein Leben für und mit Fußball

Heinz Goldmann war so vieles in seiner langen, sportlichen Karriere – Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Vorstandsmitglied, Mannschaftsverantwortlicher, Sportlicher Leiter und einiges mehr. Im Sommer wird sich der dann 65-Jährige von der offiziellen Fußballbühne verabschieden.

Landesliga-Aufsteiger WSU 1986 mit (hinten v. l.) Herbert Kula, Axel Theres, Norbert Weißen, Rainer Luchtefeld, Theo Stuckmann, Ralf Sennhenn, (Mitte v. l.) Trainer Ludwig Grove, Paul Hegemann, Michael Schneider, Christoph Carneim, Peter Trabold, Hänsel Gertzen, Betreuer Ralf Bosse, (vorne v. l.) Detlef Berheide, Oliver Otto, Frank Böckenkötter, Lothar Wietis, Frank Czieslik, Dirk Holtkötter und Heinz Goldmann.

„Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier“, sang Trude Herr 1989. Und so wird es auch bei Heinz Goldmann sein, der im März seinen 65. Geburtstag feiern und sich dann im Sommer von der Fußballbühne verabschieden wird. Egal wie oft der dann noch auf den Fußballplätzen der Region zu sehen sein wird, sein Name bleibt ein Begriff. Ganz sicher.