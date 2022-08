Eine lange und erfolgreiche Geschichte in Warendorf

50 Jahre WSU, 50 Jahre Leichtathletik, 50 Jahre „die Krone des Sports“ in Warendorf – genau so wurde die Leichtathletik schon damals zur WSU-Gründung benannt. Die Sportart kann in Warendorf auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Rund um den Emssee geht es am 3. September, wenn die Warendorfer Leichtathleten zur 42. Auflage des Volkslaufs bitten.

Die Sportart kann in Warendorf auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits in den Gründungsvereinen der WSU – dem Turnverein Warendorf, dem Sportverein Warendorf und der DJK Westfalia Warendorf – wurde erfolgreich Leichtathletik betrieben. Seit 1972 ist die Leichtathletik gar nicht mehr aus dem Warendorfer Sportleben wegzudenken. Was auch dem damaligen Vorsitzenden Emmo Schröder und dem Leistungstrainer Wolfgang Schellhammer zu verdanken ist.

Die Abteilung erfreut sich an einer Vielzahl langjähriger Sportler, die bereits seit ihrer Kindheit aktiv sind. Aktuell gehören den Leichtathleten der WSU mehr als 400 Mitglieder an. Und diese machen immer wieder durch starke Leistungen bei Wettkämpfen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene auf sich aufmerksam. Dieser Erfolg stellt sich nicht zuletzt durch die 19 qualifizierten Trainer ein, die zwei- bis dreimal pro Woche kreative Einheiten anbieten. Zudem steht das achtköpfige Vorstandsteam um Pia Seck für die Bewältigung der anfallenden Aufgaben in der Abteilung zur Seite.

Um leistungsstarke Mannschaften für die Wettkämpfe stellen zu können, wurde 1981 gemeinsam mit dem VfL Sassenberg, dem SC Füchtorf und der DJK Milte die LG Ems Warendorf gegründet, die seitdem das Leistungstraining fördert. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: 1984 übersprang Ralf Schmitz von der WSU im Weitsprung die magische Sieben-Meter-Marke – ein Rekord, der intern bis heute Bestand hat.

1979 wurde von der Abteilung der Emssee-Volkslauf ins Leben gerufen, der sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Von Läufern für Läufer!“ Der 42. Auflage des Emssee-Laufs am 3. September fiebern die WSU-Leichtathleten mit großer Vorfreude entgegen.

Das Orga-Team um Tanja Donath erwartet zahlreiche Teilnehmer – und hofft auf neue Streckenrekorde sowie viele Zuschauer, die die Läufer lautstark unterstützen. Vor Ort wird ein kleines Messedorf aufgebaut.