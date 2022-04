Einstand nach Maß für Hermes in Warendorf

Zunächst schien es so, als wenn Wetterkapriolen dem Ausrichter des Reitturniers am Rothenbach einen Strich durch die Rechnung machen würden. Einfallsreichtum und gute Leistungen sorgten dann doch noch für ein versöhnliches Wochenende in Warendorf.

„Es ist schon bitter, wenn man sieht, wie im wahrsten Sinne des Wortes das eigene Turnier gerade so den Bach runter geht.“ Mit diesen Worten schilderte Hausherrin Alexandra Richter den ersten Tag ihres Dressurturniers am Reitstall am Rothenbach am vergangenen Donnerstag nachdem Starkregen, Sturm und Hagelschauer der Veranstaltung arg zugesetzt hatten.