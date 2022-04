Elfjähriger sorgt für Ausrufezeichen

Als Outdoor-Sportler sind Reiter naturgemäß etwas härter im Nehmen, was schlechtes Wetter anbetrifft. Dies trifft besonders für die Vielseitigkeitsreiter zu, die ihren Sport in und mit der Natur ausüben. Doch ganz so kalt, nass und stürmisch hätten sich die Buschreiter beim Vielseitigkeitsturnier des RFV Warendorf am Wochenende ihren Start in die Grüne Saison 2022 doch nicht gewünscht.

Dabei fing der Freitag mit einer Geländeprüfung Klasse A noch relativ trocken an. Die Prüfung für junge Pferde, die zugleich auch Qualifikation für das Bundeschampionat war, sah zur Freude der Pferdefreunde aus dem Kreis Warendorf einen Sieger aus ihren Reihen. Gerrit Grijsen vom RFV Milte-Sassenberg lieferte mit seiner westfälischen Cassone-Tochter Cara mia Paola G das beste Ergebnis ab (8,0).

Am Samstag gab es beim Stilgeländeritts der Klasse E für manchen Teilnehmer von oben mehr Wasser als beim Durchreiten des Wasserhindernisses von unten. Umso höher waren die Leistungen von Reitern und Pferden anzuerkennen, von denen 38 der 43 Paare auch das Ziel sahen.

Bester Sportler aus dem Kreis Warendorf war Paul Suttorp (RFV Alverskirchen-Everswinkel), der mit seinem Pony Mary Poppins mit der Wertnote von 8,5 Platz zwei belegte. Besonders zu erwähnen: Der junge Mann feierte erst zwei Wochen zuvor seinen elften Geburtstag. Beim Stilspringen der Klasse E entschieden Paul Suttorp und sein Pony die Prüfung mit der Note 8,6 für sich. In der Dressur zeigte sich, dass hier für beide noch Luft nach oben ist. Doch mit den guten Leistungen in Geländeritt und Springen reichte es für das Paar für Platz drei in der Kombinierten Wertung, womit sie auch die besten Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf waren.

Dies bescherte ihnen in der Serienwertung des Pott´s Pokals für die Etappe in Warendorf die volle 30er-Punktzahl. Zweitbeste aus dem Kreis Warendorf in der Kombinierten Wertung war Wilma Ostholt vom RFV Warendorf, die mit Its Time Out Vierte wurde.

Am Sonntagnachmittag entschied sich mit dem Stilgeländeritt der Klasse A, in dem 41 Reiter an den Start gingen, auch die Kombinierte Prüfung auf dem Niveau der Klasse A. Hier entwickelte sich hier ein spannendes Duell zwischen Teresa Budde (RV Albersloh) samt Stute Colana und ihrer Vereinskollegin Jennifer Heimann mit der Westfalenstute Lissa´s Lady.

So rangierte Budde nach der Dressur mit der Note 8,5 auf Platz zwei der ersten Abteilung. Während sich Heimann mit der Note 8,6 die zweite Abteilung sicherte.

Im Stilspringen der Klasse A verhinderte bei Budde die Wertnote von 6,7 einen besseren Platz als Rang 31, während sich Heimann mit der Note 8,1 über den zweiten Platz freute.

Beim Geländeritt lagen beide mit ihren Ergebnissen dicht beieinander. Hier sicherte sich Budde mit der Note 8,5 Platz zwei in der ersten Abteilung, und Heimann gewann die zweite Abteilung (8,6). Im Endergebnis bedeute dies für Heimann auch den Sieg in der Gesamtwertung und die volle Punktzahl in der Serie des Pott´s Pokals. Budde beendete die Prüfung mit 22,7 Punkten als Zweitbeste aus dem Kreis auf Platz fünf.

Ihren guten Eindruck aus den vorherigen Etappen bestätigte Greta Bußmann (RFV Gustav Rau Westbevern). Als drittbeste heimische Pferdesportlerin beendete sie mit ihrer Stute Primabella die Kombinierte Prüfung mit total 22,7 Punkten ebenfalls auf dem fünften Platz.