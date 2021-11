Elina Tissen will ihren WM-Titel gegen eine Schottin verteidigen

Die deutschen Gegnerinnen haben allesamt abgesagt. Jetzt will die Warendorfer Profi-Boxerin Elina Tissen ihren Weltmeister-Titel gegen die aus Griechenland stammende Schottin Eftychia Kathopouli verteidigen. Auf die 35-jährige Weltmeisterin wartet in Freckenhorst „Greek Trouble“.

Die letzten Sparringsrunden sind abgespult, jetzt befindet sich Elina Tissen in der Erholungsphase, ehe die Warendorfer Profiboxerin am kommenden Samstag ihren Weltmeister-Titel im Federgewicht in Freckenhorst gegen die aus Griechenland stammende Schottin Eftychia Kathopouli verteidigen will.