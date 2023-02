Erster Akt für SC DJK-Frauen in der Aufstiegsrunde

Hanna Özer (l.) und der SC DJK Everswinkel starten am Sonntag beim Königsborner SV in Unna in die Aufstiegsrunde der besten sechs Oberliga-Mannschaften

Am Sonntag beginnt für die Oberliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga. Das Team reist zum Königsborner SV (17 Uhr). Der Aufstieg selbst allerdings, ist bereits nach der Vorrunde mehr als unrealistisch. Erst am letzten Spieltag schafften die Spielerinnen aus dem Vitusdorf dann auch die Qualifikation.

Die Punkte gegen die beiden Mit-Qualifizierten aus der Gruppe 1 werden dabei mitgenommen, das sind allerdings nur zwei von acht möglichen. Gegen TuS Bielefeld/Jöllenbeck gab es einen Sieg und eine Niederlage, gegen Ibbenbüren gleich zwei ganz knappe Pleiten. Also hat Everswinkel bereits sechs Zähler Rückstand auf den Topfavoriten Dortmund.

Minimale Chance auf den Aufstieg

Vielleicht hat der SC DJK noch eine minimale Chance, dann müssten allerdings alle sechs noch ausstehen Partien gewonnen werden. Allen voran der Auftakt am Sonntag ab 17 Uhr beim Königsborner SV. In Hin- und Rückspiel geht es gegen diese Mannschaft, ebenso wie gegen den ASV Dortmund und HSG Schwerte/Westhofen – die drei qualifizierten Teams aus Gruppe 2.

Verbesserung des Tabellenplatzes im Visier

Für die Mannschaft von Trainer Frank Martens, der ja bekanntlich am Saisonende nach nur einer Spielzeit an der Oberliga-Seitenlinie aufhört, geht es in erster Linie darum, sich vielleicht noch um den ein oder anderen Platz zu verbessern. Dazu möchten seine Schützlinge gerade in den Heimspielen zeigen, dass sie zurecht in der Aufstiegsrunde stehen und sich mit den besten Teams messen dürfen. Ein Auftaktsieg käme da gerade richtig.

Das erste Heimspiel steht dann eine Woche später in der Kehlbachhalle gegen die HSG Schwerte/Westhofen auf dem Plan.