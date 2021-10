Erster Rückschlag für den BBC Münsterland in Hamburg

Das ist ein erster kleiner Rückschlag: Der BBC Münsterland verlor beim Schlusslicht Hamburg mit 52:66. Die Warendorfer hatten allerdings kurzfristig mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Auch Trainer Marcel Fedde konnte nicht mit in den Norden reisen.

Leon Wissmann (l.) und Mattijs Bellers zogen mit dem BBC Münsterland in Hamburg am Ende den Kürzeren.

Unter denkbar schlechten Voraussetzungen mussten die Erstliga-Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland bei den Baskets in Hamburg spielen. Das machte sich am Ende auch deutlich bemerkbar. Die Warendorfer unterlagen beim bis dahin punktlosen Schlusslicht mit 52:66 (29:31).

Trainer Marcel Fedde hütete grippekrank das Bett und konnte nicht mit in die Elbmetropole reisen. Aus dem gleichen Grund musste kurzfristig Nationalspieler Philipp Schorp passen. So übernahm Kapitän Sören Müller, der allerdings wie Julian Lammering und Leon Wissmann angeschlagen in die Partie gehen musste, die Verantwortung auch auf der Bank.

Partie lange offen

Trotz all der Widrigkeiten hielten die Gäste die Partie lange offen. 42:42 hieß es nach drei Vierteln. Es schien, als würde es bis zum Ende spannend bleiben. Im letzten Abschnitt lief dann allerdings alles gegen die Warendorfer. Zu viele leichte Würfe wurden vergeben und auf der anderen Seite trafen die Hamburger fast alles. So war es am Ende doch noch eine deutliche Sache.

„Ich habe zwar zwischendurch telefonisch Kontakt mit der Bank gehabt, aber es ging eben im letzten Viertel nicht mehr viel“, fasste Fedde zusammen. „Sicher ist das ein kleiner Rückschlag, man kann aber auch nicht erwarten, dass wir alle diese 50-50-Spiele auswärts gewinnen. Schon gar nicht unter diesen Voraussetzungen. Man darf nicht vergessen, dass wir das mit Abstand kleinste Budget aller Mannschaften in der 1. Bundesliga haben.“

BBC: Bellers (14), Müller (14), Lammering (11), Knippelmeyer (11), Gebauer (2), Fakic, Hennig, Wissmann, Niehaus, Reinshagen.