Everswinkel überrascht Gievenbeck II in Unterzahl

Die Überraschung des Wochenspieltages in der Kreisliga A gelingt den Fußballern des SC DJK Everswinkel. In Unterzahl behalten sie gegen Titelanwärter 1. FC Gievenbeck II die Oberhand. Der SC Füchtorf muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten.

Everswinkel überrascht Gievenbecks Reserve, siegte auch in Unterzahl. Füchtorf blieb gestern auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

SC Füchtorf - Westfalia Kinderhaus III 1:3 (0:1): Die mangelnde Chancenverwertung brach Füchtorf das Genick. „Eigentlich war es ein gutes Spiel von uns, doch wenn du die Torchancen nicht nutzt, dann wirst du dafür irgendwann bestraft“, erklärt ein sichtlich geknickter Füchtorfer Trainer Thorsten Butz. Die Hausherren erspielten sich etliche Chancen, ließen aber vor dem Tor die nötige Ruhe vermissen. Das machte der Gast besser, ging nach 43 Minuten mit 1:0 in Front. Füchtorfs Reaktion folgte prompt, ein von Westfalia-Akteur Noah Greiwing abgefälschter langer Ball landete zum 1:1 im Tor (44.). Die Gastgeber kamen gut aus der Pause, drängten auf die Führung, kassierten aber dann das 1:2 (53.). Nach einem Fehler im Spielaufbau erhöhte Kinderhaus auf 3:1 (74.). Auch nach der Roten Karte für Jan-Hendrik Gessat (80.) gab sich der SC Füchtorf noch nicht auf, vergab aber seine Chancen.

Füchtorf: N. Versmold - Rüter (87. Linnemann), Böckenholt, Amyan, Gessat, Kreimer (87. Droste), Brändle, M. Versmold, Alahmad (87. Niember), Boltz (82. Storck), Gellrich (67. Peci).

SC DJK Everswinkel - 1. FC Gievenbeck II 2:0 (0:0): Nach vier Niederlagen in Folge hatte mit diesem Ergebnis niemand gerechnet. Dank eines Doppelschlags von Fynn-Alexander Auffarth siegte Everswinkel verdient mit 2:0. „Das war ein tolles Spiel, meine Mannschaft hat das überragend gemacht. Es war heute Abend von beiden Mannschaften gehobenes A-Liga-Niveau, wenn nicht sogar bezirksliga-reif“, war SC DJK-Trainer Christopher Dunkel-Steinhoff begeistert. Everswinkels Triumph war umso bemerkenswerter, da beide Treffer in Unterzahl fielen, Markus Wieloch hatte nach 54 Minuten die Ampelkarte gesehen.

SC DJK: Rempel - Klass, Scheffer, Wieloch, Ottens, Bödding (63. Philipp), Kwiaton, Bellmann, Thiemann (72. Perdun), Auffahrt, Brügger. Gelb-Rot: Wieloch (54.)

VfL Sassenberg - DJK SV Mauritz 0:3 (0:2): Die Zuschauer erlebten eine schwache erste Halbzeit von beiden Mannschaften. Dass der Gast aus Mauritz trotzdem mit einem 2:0 in die Pause ging, war die Folge von zwei individuellen Fehlern des VfL. Auch in Hälfte zwei blieb das Spiel eine zähe Angelegenheit. Vor allem im Angriff hatte Sassenberg Probleme, der letzte Pass fand kaum den Adressaten. Mauritz macht es besser, entschied mit dem Treffer zum 3:0 die Partie. „Die Niederlage war verdient, fiel aber um zwei Tore zu hoch aus“, merkte VfL-Co-Trainer Nick Ostlinning an.

VfL: Kleymann - Brandes, Elsner, Risse, Langliz, Wortmann, Fehratovic, Maas, Brand, Niemerg, Degen

BW Aasee II - Warendorfer SU 0:3 (0:1): „Wir haben heute sehr ergebnisorientiert gespielt, haben keinen Schönheitspreis gewonnen“, sagte WSU-Trainer Lukas Krumpietz. Gian-Luca Klemckow erzielte mit einem Foulelfmeter die 1:0-Führung (37.) und schoss auch das 3:0 (66.). Zwischenzeitlich hatte Johannes Niehoff für das 2:0 gesorgt (52.).

WSU: Leve - Hakenes (69. Alahmad), Kruse, Fromme, Niehoff (59. Austermann), Burchardt, Hövener (66. Walbelder), Schwienhorst (75. Schütte), Freye, Klemckow (69. Theres), Gösling.