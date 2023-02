Everswinkel und Sassenberg mit Personalsorgen

Die Fußball-Kreisliga A nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Während der SC Füchtorf zur Platzeinweihung in Handorf weilt, haben der SC Everswinkel und der VfL Sassenberg mit argen Personalsorgen zu kämpfen.

Die WSU-Fußballer (blaues Trikot) wollen mit einem Heimerfolg gegen Münster 08 II näher an Primus Mauritz heranrücken.

Die Kreisliga A1 startet in den zweiten Saisonabschnitt. Am Sonntag hat die WSU die Möglichkeit, den Druck auf Spitzenreiter Mauritz mit einem Sieg zu erhöhen, da der Tabellenführer spielfrei hat. Everswinkel und Sassenberg kämpfen mit großen Personalsorgen, Füchtorf hat mit Handorf ein unangenehmes Gastspiel vor der Brust.

Warendorfer SU – SC Münster 08 II (15 Uhr). Personell sind die Warendorfer gut aufgestellt. Einziger Wermutstropfen ist ein Rippenbruch bei Lennart Burchardt, der einen mehrwöchigen Ausfall zur Folge hat. „Wir wollen natürlich mit einem Sieg maximal Druck ausüben auf Mauritz“, fordert WSU-Trainer Lukas Krumpietz. Im Hinspiel gab man eine 3:1-Führung noch aus der Hand, spielte nur 3:3.

TSV Handorf – SC Füchtorf (15 Uhr). Die Füchtorfer weihen die neue Handorfer Sportanlage ein und wissen um die Schwere der Aufgabe. „Die Wintervorbereitung von Handorf war exzellent mit Siegen gegen Wacker Mecklenbeck und Bösensell. Wir müssen schon einen perfekten Tag erwischen, um Handorf zu ärgern“, ist sich Füchtorfs Trainer Thorsten Butz sicher. Verzichten muss er auf Nazmi Muja, Jan Böckenholt, Djordje Vesovic und Keeper Niklas Versmold.

FC Münster 05 - VfL Sassenberg (15 Uhr). Sassenbergs Trainer Patrick van der Sanden ist noch auf der Suche nach Spielern: „Aktuell haben wir nur zehn Feldspieler, da ist der gerade genesene Stefan Wortmann aber schon dabei. Die zweite Mannschaft hat ein Top-Spiel in Westkirchen, so dass wir bei der A-Jugend schauen müssen, aber die spielen auch selbst am Sonntag.“ Im Hinspiel gab‘s ein 2:2.

SC DJK Everswinkel – SG Sendenhorst (14.30 Uhr). Auch Everswinkel kämpft mit dem Personal, zwölf Spieler stehen derzeit zur Verfügung. Auch Trainer Christopher Dunkel-Steinhoff erwischte es, er verpasste die gesamte Trainingswoche aufgrund einer Corona-Erkrankung. Eine kurzfristige Spielverlegung scheiterte. „Die Voraussetzungen sind ungünstig, aber meine Spieler sind hoch motiviert“, ist sich Dunkel-Steinhoff sicher.