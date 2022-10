Finn Tünte sieht Rot beim Freckenhorster Erfolg

Die Freckenhorster Bezirksliga-Fußballer freuten sich über drei Punkte aus dem Auswärtsmatch in Wolbeck. Aber ihr Erfolg hatte auch einen bitteren Beigeschmack.

Stefan Kaldewey und der TuS Freckenhorst holten sich in Wolbeck nach hartem Kampf drei Punkte.

Am Ende musste der TuS Freckenhorst den 1:0 (1:0)-Sieg im Bezirksliga-Nachholspiel beim VfL Wolbeck noch teuer bezahlen. In der dritten Minute der sechsminütigen Nachspielzeit sah Finn Tünte nach einer überharten Grätsche nämlich die Rote Karte und wird damit in den nächsten Partien zwangsläufig fehlen.

Das einzige Tor des Abends machte Nermin Bahonjic für die Gäste. In der 43. Minute setzte sich der schnelle Angreifer gleich gegen mehrere Wolbecker durch, zog trocken ab und traf perfekt ins Eck. Nur 60 Sekunden später ließ Luca Mattews dann die große Chance zum 0:2 ungenutzt liegen.

So war für die Hausherren im zweiten Abschnitt noch alles drin. Mit dem Wiederanpfiff übernahm der VfL dann auch das Kommando auf dem Platz. Die Freckenhorster konnten so gut wie nicht mehr für Entlastung sorgen, verhinderten aber zumindest die ganz klare Ausgleichschance der Wolbecker.

So waren die drei Punkte am Ende auch etwas glücklich unter Dach und Fach gebracht. „Das war eigentlich ein 1:1-Spiel, aber gewonnen ist gewonnen“, kommentierte der Sportliche Leiter Heinz Goldmann die Bezirksliga-Begegnung.

TuS: Lippermann, Gryczka, Schöppner, Achenbach, Blagojevic, Kaldewey, Mattews (75. Schneider), Tünte, Mattews, Kriwet (85. Simon), Jöcker, Bahonjic