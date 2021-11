FN-Mitarbeiterin Leonie Kalthoff ergänzt Vorstand

Der Kreisreiterverband Warendorf hat sich in Freckenhorst zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Das Führungsgremium wurde um eine wichtige Mitarbeiterin ergänzt.

Trotz Corona und Herpes boten die Reitturniere im Kreis Warendorf auch 2021 viel Sport und Spaß, wie hier etwa die traditionelle „Meister-Taufe“ bei den Kreismeisterschaften in Ostbevern.

Bei der unter 3G-Voraussetzungen durchgeführten Jahreshauptversammlung des Kreisreiterverbandes Warendorf in der Gaststätte Alter Westfale in Freckenhorst konnte der Vorstand trotz der zahlreichen coronabedingten Probleme im Jahr 2021 eine durchweg positive Bilanz vorstellen.

Der Vorsitzende Thomas Haddenhorst führte aus, dass zwar gerade in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona-Beschränkungen sowie der Herpes-Situation zahlreiche Pferdesportveranstaltungen ausfallen mussten, die mehr als 30 Mitgliedsvereine mit ihren gut 6000 Vereinsangehörigen aber durch flexible und kreative Lösungen der Situation begegnet seien.

Der Pandemie zum Opfer fielen die Kreismeisterschaften im Voltigieren und Vielseitigkeit. Gerade für die Voltigierer hatten die Beschränkungen gravierende Auswirkungen, bedingten sie doch einen fünfmonatigen Trainingsausfall. Allerdings konnten in der zweiten Jahreshälfte auch in dieser Sparte etliche Turniere nachgeholt werden.

Flexibel zeigte sich dabei der Landespferdesportverband Westfalen, der die Bearbeitungszeit für die Genehmigung stark verkürzte und damit Veranstaltungen mit extrem kurzer Vorlaufzeit ermöglichte.

Wie kreativ man mit der Corona-Situation um ging, zeigten auch die im August beim RV Ostbevern durchgeführten Kreismeisterschaften in der Dressur und im Springen. Diese Titelkämpfe wurden erstmals in ein normales Turnier integriert. Da die Corona-Schutzmaßnahmen ein gezieltes Training für die Mannschafts-Dressur – einem der Höhepunkte der Meisterschaften – kaum möglich machten, wurde diese unbürokratisch in eine Paar-Kür umgewandelt.

Mit dieser Erleichterung konnten auf dem Turniergelände in der Bevergemeinde immerhin 15 Vereine an der Titelvergabe teilnehmen und trotz der zu Jahresbeginn herrschenden Einschränkungen mit der neuen Teilprüfung ein für die Zuschauer attraktives Programm bieten.

Natürlich fanden im Rahmen der Zusammenkunft in Freckenhorst auch die Wahlen zum hiesigen Kreisvorstand statt. Wiedergewählt wurden Stefan Schoster (zweiter stellvertretender Vorsitzender), Ludger Schulze Niehues (Ausbildungsbeauftragter), Nadine Fischer (Assistentin Pony-Beauftragte) und Stephanie Horstmann (Tierschutz-Beauftragte).

Neu in den Vorstand wurde Leonie Kalthoff gewählt, die zukünftig die Funktion der Assistentin des Ausbildungsbeauftragten wahrnimmt. Die 34-Jährige, die seit sechs Jahren bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in der Abteilung Turniersport arbeitet, offerierte gleich ein neues Projekt mit interessanten Perspektiven.