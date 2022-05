Formation Reset des TSC Warendorf steigt in die Oberliga auf

Beim ersten Heimturnier nach langer Pause begeisterten die Formationen des TSC Warendorf die insgesamt 550 Zuschauer im Bereich des Jazz-Modern-Contemporary-Tanzes. Die Formation Reset schaffte den Aufstieg in die Oberliga.

Die Warendorfer Formation Reverse wurde in der Landesliga Dritter beim Heimturnier und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition für die weiteren Turniere.

Es war ein erfolgreiches Turnier-Wochenende für den Tanz-Sport-Club Warendorf. Die Formationen begeisterten die Zuschauer im Bereich des Jazz-Modern-Contemporary-Tanzes bei ihren Liga-Auftritten vor heimischer Kulisse.

Über zwei Tage erstreckte sich der Wettbewerb von insgesamt 40 Formationen innerhalb vier verschiedener Ligen. Dabei war der TSC mit einer Mannschaft pro Liga vertreten. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb in der Sporthalle der Gesamtschule. Vor 550 Zuschauern an beiden Tagen präsentierten die Teams ihre Saison-Tänze und kämpften dabei hart um gute Platzierungen.

Beeindrucken konnten die Jüngsten, die Petit Pieds, trainiert von Ann-Christin Heßling und Johanna Wiesmann, mit einem verdienten Sieg in der Kinderliga. Gefolgt von Reverse, trainiert von Linda Grawe, die den dritten Platz in der Landesliga erreichten.

Die Formation Reset, trainiert von Rebecca Reimer, erkämpfte sich den dritten Rang in der Verbandsliga. Die Formation erreichte den Aufstieg in die Oberliga durch den dritten Platz in der Gesamtwertung. Somit bildete das dritte und letzte Turnier von Reset einen erfolgreichen Abschluss der Saison und das erste Turnier für Reverse einen motivierenden Start.

Die Jugendlandesliga-Formation Relieve, trainiert von Jil Frielinghaus und Katharina Steinhoff, wurde Achte. Das Fazit: Der TSC blickt positiv auf das erste Heimturnier nach zehn Jahren Pause zurück.