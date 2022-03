Frank Busch wird Trainer beim SC Müssingen

Auf Anfragen musste Frank Busch nicht lange warten. Nachdem die SG Telgte überraschend die Trennung vom Trainer nach nur zwei Jahren zum Saisonende bekanntgegeben hatte, meldeten sich erwartungsgemäß Vereine. Aus dem Raum Münster, aber auch Steinfurt. Doch der 58-Jährige bleibt im Kreis Warendorf, hat dem SC Müssingen die Zusage gegeben. Bruder Gerd, der schon den B-Ligisten trainierte und inzwischen in Müssingen wohnt, hatte den Kontakt zu Alfred Lange hergestellt. Und der erzielte mit dem aktuellen SG-Coach rasch Einigung. „Das passte wohl. Ich möchte meinen Aufwand herunterfahren, aber nicht ganz aufhören. So fallen Beobachtungen von Gegner ja auch künftig weg. Jetzt möchte ich die Spieler in Müssingen mitnehme und begeistern. Mal sehen, ob mir das gelingt“, so Frank Busch, der in Telgte wohnt. Derweil hat die SG wohl ihrerseits einen Wunschkandidaten ins Auge gefasst. Oliver Glöden, der am Sonntag das Spiel gegen den TuS SG Oestinghausen verfolgte, gilt als aussichtsreicher Kandidat. Glöden, der zuvor unter anderem bei der WSU und VfL Sassenberg aktiv war, trainiert aktuell Aramäer Ahlen.