Freckenhorster Gegner ist eine Wundertüte

Fußball-Bezirksligist TuS Freckenhorst begrüßt am Sonntag den TuS Lohauserholz am Feidiek. Ein TuS-Akteur möchte nach zahlreichen Treffern auf des Gegners Platz seine Heimbilanz aufhübschen.

„Eine Wundertüte“ nennt Freckenhorsts Trainer Christian Franz-Pohlmann den TuS Lohauserholz, der am Sonntag am Feidiek gastiert.

Nach zwei Spielen ohne Sieg fand der TuS Freckenhorst am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurück. Dabei bewiesen die Gelb-Schwarzen Comeback-Qualitäten, konterten einen 0:1-Rückstand und siegten in der Nachspielzeit (3:2), als der SV Hilbeck kurz vor Schluss ausgeglichen hatte.

Der Comeback-König im Team war ohne Zweifel Nicolas Kriwet, der alle drei TuS-Treffer markierte. Zum zweiten Mal schnürte er einen Dreierpack, ist derzeit mit acht Treffern bester Schütze der Freckenhorster. Sechs seiner acht Tore markierte er in der Fremde. Nun will er auch daheim sein Trefferkonto ausbessern, zumal die Freckenhorster weiterhin auf seinen Sturmkollegen Pierre Jöcker verzichten müssen, da er noch eine Rot-Sperre absitzen muss.

Weiterhin pausieren muss auch Finn Tünte, er drückt weiterhin die Strafbank wegen einer Roten Karte. Verletzungsbedingt ausfallen werden auch Pim Nelson Schneider und Max Schuler.

Der Gegner des TuS Freckenhorst ist unterdessen nur schwer einzuschätzen. TuS Lohauserholz (Anstoß: 15 Uhr) kann gegen jedes Team gewinnen, aber auch gegen jeden Verein verlieren. So gab es Siege gegen RW Westönnen (3:2/H) und ASK Ahlen (3:1/A), aber auch Niederlagen gegen Wiescherhöfen (1:2/H) und nur eine Punkteteilung gegen SW Hultrop (3:3/A).

„Die Mannschaft ist eine Wundertüte. Man weiß nicht, was man serviert bekommt. Wir müssen uns überraschen lassen am Sonntag. Eine Konstanz ist in den Leistungen von Lohauserholz eher nicht zu erkennen“, findet TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Allerdings trifft Angreifer Mustaq Al-Berdan konstant und gut. Elf Treffer stehen für ihn zu Buche. Viermal schnürte er für Lohauserholz einen Doppelpack. Zweimal schoss er das Siegtor, ebenso häufig wie sein Kollege Gutinho Antonio. Zu Hause hatten die Freckenhorster häufig Probleme gegen Lohauserholz. Nur zwei von sieben Duellen am Feidiek wurden gewonnen. Im April gab es ein 2:4 mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit.