Füchtorf siegt dank „England-Elfer“

Der Füchtorfer Erfolg war nicht unverdient, aber er geriet in der Schlussminute noch einmal kräftig in Gefahr, als Everswinkel ein Elfmeter zugesprochen wurde.

Das war nichts für Fußballästheten, was die Mannschaften im Kreisliga-A-Derby zwischen dem SC DJK Everswinkel und SC Füchtorf ablieferten. Letztlich gewannen die Gäste mit 2:1 (1:1) verdient, da sie in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit die Mehrzahl an Torchancen hatten.