Füchtorf und Everswinkel kassieren Heimniederlagen

Der VfL Sassenberg gewann gegen eine zuletzt starke Mannschaft aus Ostbevern mit 3:1. Füchtorf verlor gegen Ems Westbevern 1:3 und Everswinkel unterlag zu Hause der Zweitvertretung von Münster 08 mit 1:2.

VfL Sassenberg - BSV Ostbevern 3:1 (1:0). „Insgesamt war es ein sehr rassiges Spiel. Nach 15 Minuten konnten wir unser Spiel auf den Platz bringen“, analysierte VfL-Trainer Patrick van der Sanden den Auftakt der Begegnung. Nach 33 Minuten gelang Stefan Wortmann der Führungstreffer. In der zweiten Hälfe ließ Sassenberg wenig zu und konnte durch Tobias Brand (61.) verdient auf 2:0 erhöhen. Ostbevern gab nach dem 0:2 nicht auf und verkürzte nach einem Foulelfmeter von Hendrik Hülsmann auf 2:1 (77.). Sassenberg behielt die Ruhe und konnte nach einer kurz ausgeführten Ecke und einem Abschluss von Wortmann auf 3:1 erhöhen.

VfL: Kleymann, Elsner, Nienaber, Risse, Wortmann, Fehratovic (87. Czajor), Maas (91. Scheimann), Brand, Unland (87. Lambrecht), Niemerg (46. Brandes), Degen.

Tore: 1:0 Wortmann (33.), 2:0 Brand (61.), 2:1 Hülsmann (76. FE), 3:1 Wortmann (81.) .

SC Füchtorf - Ems Westbevern 1:3 (0:2). Füchtorf verlor gegen eine gute Westbeverner Mannschaft. „Die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit waren in Ordnung. Danach hatten wir keinen Zugriff mehr und gehen verdient mit 0:2 in die Pause“, analysierte Füchtorfs Trainer Thorsten Butz die erste Hälfte, in der seine Mannschaft nach Toren in der 35. und 40. Minute in Rückstand geraten war. In der zweiten Hälfte sah Butz eine kämpfende Füchtorfer Mannschaft, die nun mehr Druck ausüben konnte. Trotzdem konnten die Gäste nach 75 Minuten auf 0:3 stellen. Füchtorf gelang kurz vor Schluss durch Muja noch der Anschlusstreffer zum 1:3.

SCF: Teepe, Rüter (80. Alahmad), Dälken, Böckenholt, Gessat, Kreimer (70. Gellrich), Brändle, Versmold, Boltz (60. Peci), Muja, Amyan.

Tore: 0:1 Weimann (35.), Weimann 0:2 (40.), Tewes 0:3 (75.), 1:3 Muja (90., FE).

SC DJK Everswinkel - SC Münster 08 II 1:2 (0:1). Everswinkel musste sich der Zweitvertretung von Münster 08 geschlagen geben. Nach 30 Minuten gingen die Münsteraner in Führung. Im zweiten Spielabschnitt gelang den Nullachtern nach 74 Minuten für die Vorentscheidung. Lars Ottens Anschlusstreffer in der 90. Minute reichte für die Gastgeber nicht aus, um einen Punkt in Everswinkel zu behalten.

SC DJK: Rempel, Brügger, Wieloch, Klass (32. Scheffer), Auffahrt (84. Kruse), Hentschel (73. Perdun), Ottens, Kwiaton, Bellmann, Brüning, Philipp.

Tore: 0:1 Völkel (30.), 0:2 Werschbizky (74.), 1:2 Ottens (90.).